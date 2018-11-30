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    В Шри-Ланке министры лишились зарплаты

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня парламент Шри-Ланки единогласно проголосовал за то, чтобы прекратить выделение из бюджета средств на зарплату и другие виды компенсаций министрам действующего правительства страны и аппарату премьер-министра, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

    В голосовании приняли участие 122 депутата, все они единогласно проголосовали "за".

    Парламент также запретил выделять министрам из бюджета средства на поездки, командировочные и другие оперативные расходы. Депутаты от правящей партии не приняли участие в голосовании, всего в парламенте страны 225 мест.

    Отметим, что голосование прошло на фоне противостояния парламента и правительства Махинды Раджапаксы.

    Политический кризис в стране начался около месяца назад, когда выбранный в 2015 году президент Майтрипала Сирисена назначил на пост главы правительства М.Раджапаксу, который сам был президентом страны в 2005–2015 годах. 

    Ранее в парламенте Шри-Ланки произошла драка после выступления премьер-министра. 

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