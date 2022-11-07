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В Шри-Ланке из центра для реабилитации заключенных сбежали около 100 человек

В Шри-Ланке из центра для реабилитации заключенных сбежали около 100 человек От 70 до 100 человек в ночь на понедельник совершили побег из центра по реабилитации заключенных Кандакаду в городе Полоннаруве (Северо-Центральная провинция Шри-Ланки).
Другие страны
7 ноября 2022 г. 11:10
В Шри-Ланке из центра для реабилитации заключенных сбежали около 100 человек

От 70 до 100 человек в ночь на понедельник совершили побег из центра по реабилитации заключенных Кандакаду в городе Полоннаруве (Северо-Центральная провинция Шри-Ланки).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Daily Mirror со ссылкой на полицию.

Побегу предшествовала ссора на бытовой почве между двумя группами находившихся в центре заключенных, которая переросла в бунт. Его участники попытались совершить нападение на армейский арсенал и склад продовольствия, находящиеся на территории центра, но их атака была отбита охраной.

В ходе произошедших столкновений получили ранения один военнослужащий и заключенный.

По данным полиции, воспользовавшись ситуацией, из лечебно-реабилитационного центра совершили побег до 100 из 500 содержавшихся в нем заключенных. Часть из них удалось задержать, поиск остальных продолжается.

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