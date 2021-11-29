В Шотландии выявили первые случаи заражения "омикрон"-штаммом

Омикрон-штамм коронавируса постепенно распространяется по всей территории Великобритании, первые шесть случаев заражения выявлены в Шотландии.

Омикрон-штамм коронавируса постепенно распространяется по всей территории Великобритании, первые шесть случаев заражения выявлены в Шотландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр юстиции данной административно-политической части Соединенного Королевства Хамза Юсаф.

По его информации, все случаи инфицирования новым штаммом были зафиксированы в окрестностях крупнейшего шотландского города Глазго. Таким образом, всего на текущий момент известно о девяти случаях заражения омикрон-штаммом в Великобритании.

На фоне ситуации с омикрон-штаммом власти королевства объявили, что с 30 ноября все въезжающие в страну будут обязаны сдавать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения его результата. Великобритания внесла в так называемый красный список повышенного риска 10 стран Африки, прибывшим из них необходимо будет соблюдать правила изоляции в специальных гостиницах за свой счет. С 30 ноября также снова начнет действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, магазинах и супермаркетах.