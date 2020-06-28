​В Шотландии совершено новое нападение

В шотландском городе Глазго произошло новое нападение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, полиция сообщила, что получила вызов в 12.10 по местному времени (15:10 - бакинское время) в связи с нападением.

"Считаем, что это было целенаправленно, мы не думаем, что существует угроза обществу", - говорится в Twitter. Полиция сообщила, что офицеры сейчас находятся на месте инцидента.

Газета DailyMail отмечает, что оцеплены улицы после нового нападения с ножом в центре города.

Отметим, что в пятницу в центре Глазго неизвестный с ножом нападал на находившихся в здании гостиницы людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией, причины произошедшего неизвестны. В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки.