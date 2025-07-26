В Шотландии протестуют против визита Трампа

Сотни людей вышли на улицы в Шотландии, протестуя против визита президента США Дональда Трампа.

Сотни людей вышли на улицы в Шотландии, протестуя против визита президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Independent.

По ее информации, люди собрались в Эдинбурге и Абердине. Помимо плакатов с лозунгами, направленными непосредственно против пребывания американского лидера, протестующие также держат в руках флаги Палестины и требуют освободить сектор Газа.

Напомним, что 25 июля Трамп прибыл в Шотландию, где намерен пробыть до 29 июля. Американский лидер остановился на своем гольф-курорте Тернберри в графстве Южный Эршир. Он приобрел его в 2014 году.

Как ранее сообщили в Белом доме, в Шотландии Трамп планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить торговое соглашение. В сентябре он должен вернуться в королевство, но уже с государственным визитом. Американский лидер и его жена Мелания остановятся в Виндзорском замке в графстве Беркшир под Лондоном.