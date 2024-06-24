В Шотландии произошел пожар на промышленном объекте

Неподалеку от шотландского города Глазго произошел пожар на промышленном объекте, были слышны взрывы.

Неподалеку от шотландского города Глазго произошел пожар на промышленном объекте, были слышны взрывы.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает The Sun. Информации о пострадавших нет.

ЧП случилось вчера вечером, 23 июня, на территории промышленной зоны Линвуд в деревне Элдерсли (расположены в 17 км к западу от центра Глазго). Для ликвидации возгорания было задействовано 10 единиц техники.

Полицейские перекрыли дороги в районе пожара. Местным жителям рекомендовали не открывать окна. Что стало причиной возгорания, неизвестно. Представитель аэропорта Глазго уточнил, что инцидент не повлиял на график полетов.