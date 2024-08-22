В Шотландии пресноводную жемчужину продали за рекордные $123 тыс.

Самая большая пресноводная натуральная жемчужина Шотландии, найденная в современной истории, ушла с молотка за 94 тыс. фунтов ($123 тыс.).

Самая большая пресноводная натуральная жемчужина Шотландии, найденная в современной истории, ушла с молотка за 94 тыс. фунтов ($123 тыс.).

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Cообщается, что речь идет о мировом рекорде для этого вида драгоценностей.

Жемчужина Абернетти, названная так по имени нашедшего ее рыбака Уильяма Абернетти, была реализована во время торгов, проведенных 21 августа в Эдинбурге аукционным домом Lyon&Turnbull. По информации телеканала, драгоценность останется в Шотландии, однако имя ее нового обладателя не называется.

Пресноводные жемчужины обычно меньше, чем те, что добывают в соленой воде. Рекордный экземпляр был найден в 1967 году в реке Тэй. Это произошло за 31 год до того, как подобный промысел был запрещен в Шотландии. Сам Уильям Абернетти умер в 2021 году в возрасте 96 лет, так и не раскрыв тайны, где именно он добыл прославившую его жемчужину.

Считается, что по размеру Жемчужина Абернетти весом 44 грана (2,85 гр) уступает лишь Жемчужине Келли. Она была найдена в 1540 году и заняла достойное место в оправе короны шотландских монархов.

Для того, чтобы достичь такого размера, по мнению экспертов, жемчужине потребовалось около 80 лет. То есть, формироваться она начала еще во время правления королевы Виктории. Она была на троне с 1837 по 1901 год. В среднем же, по подсчетам специалистов, лишь один из каждых 5 тыс. моллюсков в реках Шотландии может содержать в себе жемчуг.