В Шотландии отменили новогодние торжества из-за штормового предупреждения

Уличные торжества по случаю шотландского новогоднего праздника Хогманей в Эдинбурге были отменены из-за штормового предупреждения.

Уличные торжества по случаю шотландского новогоднего праздника Хогманей в Эдинбурге были отменены из-за штормового предупреждения.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Отмечается, что новогодний фейерверк в Лондоне также может не состояться из-за ветра, сила которого, согласно прогнозам синоптиков, может превысить 18 м/с.

"Я знаю, что многие, как и я сама, будут очень разочарованы. Это решение далось нам нелегко, однако на фоне сохраняющихся сложных погодных условий главным для нас остается обеспечение безопасности людей", - заявила глава городского совета Эдинбурга Джейн Маэр.

Предупреждение о сильном ветре, дожде и снеге, распространенное главной метеорологической службой Великобритании, будет сохраняться до 2 января. Наибольшей силы ветер может достигнуть именно в Шотландии. 31 декабря погодные условия будут наиболее сложными и предупреждение будет распространено на значительную часть северных районов Англии, а также большую часть Уэльса.

По данным СМИ, об отмене уличных празднований по случаю Нового года уже заявили власти английского Блэкпула (графство Ланкашир, Северо-Западная Англия).