О нас

В Шотландии отменили новогодние торжества из-за штормового предупреждения

В Шотландии отменили новогодние торжества из-за штормового предупреждения Уличные торжества по случаю шотландского новогоднего праздника Хогманей в Эдинбурге были отменены из-за штормового предупреждения.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 22:48

Уличные торжества по случаю шотландского новогоднего праздника Хогманей в Эдинбурге были отменены из-за штормового предупреждения.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Отмечается, что новогодний фейерверк в Лондоне также может не состояться из-за ветра, сила которого, согласно прогнозам синоптиков, может превысить 18 м/с.

"Я знаю, что многие, как и я сама, будут очень разочарованы. Это решение далось нам нелегко, однако на фоне сохраняющихся сложных погодных условий главным для нас остается обеспечение безопасности людей", - заявила глава городского совета Эдинбурга Джейн Маэр.

Предупреждение о сильном ветре, дожде и снеге, распространенное главной метеорологической службой Великобритании, будет сохраняться до 2 января. Наибольшей силы ветер может достигнуть именно в Шотландии. 31 декабря погодные условия будут наиболее сложными и предупреждение будет распространено на значительную часть северных районов Англии, а также большую часть Уэльса.

По данным СМИ, об отмене уличных празднований по случаю Нового года уже заявили власти английского Блэкпула (графство Ланкашир, Северо-Западная Англия).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi