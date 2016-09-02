В Шотландии начали подготовку к новому референдуму о независимости

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о запуске кампании, призванной выяснить мнение шотландцев о проведении нового референдума о независимости от Лондона и обеспечить интересы жителей региона, стремящихся к сохранению членства в ЕС, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На референдуме 2014 года Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в составе Великобритании (55% за и 45% против). После того, как большинство британцев на референдуме по вопросу о членстве в ЕС 23 июня проголосовали за выход из союза, глава Шотландии заявила, что не исключает нового референдума о независимости от Британии.

"Этим летом мы стали свидетелями вулканических изменений, которые имеют огромное влияние на стремления нашего региона", - заявила Стерджен на встрече с активом Шотландской национальной партии (SNP) в городе Стерлинг.

"Великобритания, которая существовала до 23 июня, фундаментально изменилась", - заявила она. "Чтобы гарантировать, что голос каждого в Шотландии услышан в это время перемен, я сегодня запускаю самую масштабную в Шотландии политическую кампанию по выслушиванию (мнения шотландцев)", - заявила первый министр.