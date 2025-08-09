О нас

В Шотландии из хранилища ядерного оружия произошла утечка радиоактивной воды

9 августа 2025 г. 22:23
В Шотландии из хранилища ядерного оружия произошла утечка радиоактивной воды

Радиоактивная вода из хранилища ядерного оружия ВМС Великобритании, расположенного недалеко от Глазго, утекла в залив Лох-Лонг из-за износа оборудования.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет Шотландского агентства по защите окружающей среды (Scottish Environment Protection Agency, Sepa).

Согласно информации, инцидент произошел на складе вооружений королевских ВМС в Кулпорте, где хранятся ядерные боеголовки для четырех субмарин типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). Согласно данным агентства, утечка небольшого количества трития случилась из-за неоднократного прорыва старых труб, которые не поддерживались в рабочем состоянии.

Подчеркивается, что первый прорыв трубы в Кулпорте произошел в 2010 году. Затем, в 2019 году, произошло еще два похожих инцидента, в результате чего "значительное количество воды" затопило хранилище и через открытый сток утекло в Лох-Лонг. В Sepa заверили, что уровень радиоактивности был очень низким и не представлял угрозы для здоровья людей. Несмотря на обещания Минобороны Великобритании обновить инфраструктуру на объекте, два аналогичных инцидента случились в 2021 году.

