О нас

В Шотландии исторический паровоз врезался в поезд

В Шотландии исторический паровоз врезался в поезд Поезд и исторический паровоз Flying Scotsman ("Летучий шотландец") столкнулись на северо-востоке Шотландии, пять человек пострадали.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 05:43
В Шотландии исторический паровоз врезался в поезд

Поезд и исторический паровоз Flying Scotsman ("Летучий шотландец") столкнулись на северо-востоке Шотландии, пять человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Scottish Sun.

"Около семи часов вечера в пятницу мы получили сообщение о столкновении двух поездов на железнодорожной станции Авимор, - передает газета слова представителя полиции. - На месте работают службы неотложной помощи, два человека доставлены в больницу Рейгмор". Согласно предварительным данным, паровоз врезался в неподвижный поезд.

По информации полицейского, троим пострадавшим помощь оказана на месте. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Недавно отреставрированный "Летучий шотландец" представили публике в 2022 году перед серией мероприятий, приуроченных к столетнему юбилею его создания. Он принадлежит Национальному железнодорожному музею в Йорке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
23 сентября 2023 г. 09:22
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi