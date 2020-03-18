В Шотландии и Уэльсе закроют школы до конца учебного года

Школы в Шотландии и Уэльсе будут закрыты из-за коронавируса в конце недели и до конца учебного года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили региональные руководители.

"В школах сильно сократилось количество работающего персонала (из-за самоизоляции по подозрениям на заражение коронавирусом), чтобы продолжать работу в нормальном режиме. Я хотел бы заверить учителей и персонал школ в том, что правительство делает все, что необходимо... Школы закроются с пятницы, людям не следует ожидать, что они откроются до конца учебного года", - заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

В Уэльсе о предстоящем закрытии школ сообщила министр образования региона Кирсти Уильямс. Она уточнила, что помещения школ будут отданы в распоряжение медиков и служб, борющихся с распространением коронавируса.