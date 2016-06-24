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    В Шотландии готовят второй референдум о независимости

    Об этом заявила глава правительства Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Старджен

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Шотландии начата подготовка ко второму референдуму о независимости от Великобритании.

    Как передает Report со ссылкой на bbc, об этом заявила глава правительства Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Старджен.

    Ранее Стерджен заявила, что страна видит свое будущее в составе Европейского союза.

    Референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.

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