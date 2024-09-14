В ШОС заявили о стремлении к системе равной безопасности в Евразии

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стремится сформировать единую систему безопасности на евразийском пространстве, опирающуюся на принципы равноправия.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стремится сформировать единую систему безопасности на евразийском пространстве, опирающуюся на принципы равноправия.

Как передает Report, об этом в ходе Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Пекине заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.

"Организация стремится к формированию системы равной и неделимой безопасности в Евразии. ШОС строго следует принципам "шанхайского духа", который включает равноправие, консультации, уважение, многообразие культур", - подчеркнул он.

По его словам, организация неизменно привержена формированию "более представительного демократического и многополярного мира" при центральной и координирующей роли ООН. Ермекбаев отметил, что одно из приоритетных направлений в деятельности ШОС - взаимодействие в области безопасности и обороны, включая противодействие "трем силам зла" - терроризму, экстремизму и сепаратизму.

"Практика показывает, что невозможно эффективно противодействовать угрозам и вызовам, не решая социально-экономические проблемы, - уточнил замгенсека. - Поэтому ШОС, твердо выступая за укрепление стабильности в регионе и мире, наращивает сотрудничество в сфере безопасности в комплексе с практическими мерами в торговой, транспортной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах".