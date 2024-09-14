В ШОС заявили о стремлении к системе равной безопасности в Евразии

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стремится сформировать единую систему безопасности на евразийском пространстве, опирающуюся на принципы равноправия.
Как передает Report, об этом в ходе Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Пекине заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.
"Организация стремится к формированию системы равной и неделимой безопасности в Евразии. ШОС строго следует принципам "шанхайского духа", который включает равноправие, консультации, уважение, многообразие культур", - подчеркнул он.
По его словам, организация неизменно привержена формированию "более представительного демократического и многополярного мира" при центральной и координирующей роли ООН. Ермекбаев отметил, что одно из приоритетных направлений в деятельности ШОС - взаимодействие в области безопасности и обороны, включая противодействие "трем силам зла" - терроризму, экстремизму и сепаратизму.
"Практика показывает, что невозможно эффективно противодействовать угрозам и вызовам, не решая социально-экономические проблемы, - уточнил замгенсека. - Поэтому ШОС, твердо выступая за укрепление стабильности в регионе и мире, наращивает сотрудничество в сфере безопасности в комплексе с практическими мерами в торговой, транспортной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах".