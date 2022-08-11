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В школе в Кабуле произошел взрыв

В школе в Кабуле произошел взрыв Правительство Афганистана, сформированное представителями радикального движения "Талибан", подтвердило гибель религиозного деятеля Рахимуллы Хаккани в результате взрыва в одной из школ в Кабуле в четверг.
Другие страны
11 августа 2022 г. 18:19
В школе в Кабуле произошел взрыв

Правительство Афганистана, сформированное представителями радикального движения "Талибан", подтвердило гибель религиозного деятеля Рахимуллы Хаккани в результате взрыва в одной из школ в Кабуле в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель официального представителя талибов Билал Карими в Twitter.

"С глубокой скорбью мы узнали, что видный религиозный деятель Афганистана Рахимулла Хаккани погиб в результате атаки беспощадного врага", - написал Карими.

Ранее сообщалось, что в школе в Кабуле произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, включая директора школы. По данным афганского агентства Aśvaka, инцидент произошел в частном учебном заведении, которым владел Хаккани, а причиной взрыва стал террорист-смертник.

Информации о других пострадавших и их количестве пока не приводится.

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