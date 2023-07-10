В школе в Англии подросток напал с ножом на преподавателя

Преподаватель в средней школе в городе Тьюксбери на западе Англии получил ножевые ранения в результате нападения со стороны одного из учеников.

Преподаватель в средней школе в городе Тьюксбери на западе Англии получил ножевые ранения в результате нападения со стороны одного из учеников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник полиция графства Глостершир, нападавший задержан.

"Лицо старше 18 лет было доставлено в больницу с подозрением на ножевое ранение после инцидента в школе Тьюксбери. Мы были вызваны примерно в 09:10 сегодня после сообщений о том, что ученик совершил нападение на учителя. Подросток был задержан в связи с инцидентом", - заявили в правоохранительных органах.

Уточняется, что занятия в учебном заведении были отменены, на месте работают сотрудники полиции и врачи. Кроме того, была закрыта расположенная по соседству начальная школа.