О нас

В школе американского штата Оклахома произошла перестрелка

В школе американского штата Оклахома произошла перестрелка Четыре человека получили ранения в результате перестрелки во время школьного матча по футболу в штате Оклахома в США.
Другие страны
26 августа 2023 г. 10:16
В школе американского штата Оклахома произошла перестрелка

Четыре человека получили ранения в результате перестрелки во время школьного матча по футболу в штате Оклахома в США.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщил телеканал Fox25.

Мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места преступления. Это был чернокожий мужчина в серой толстовке с капюшоном.

Шеф полиции города Чокто подтвердил, что пострадали четыре человека, среди них есть школьница.

В начале июля из-за массовой стрельбы в городе Кливленд штата Огайо в США не менее девяти человек получили огнестрельные ранения. Подозреваемый открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия.

В том же месяце старший окружной судья Западного округа штата Техас Дэвид Гуадеррама вынес 24-летнему Патрику Крузиусу, который в 2019 году устроил массовую стрельбу в городе Эль-Пасо штат Техас, приговор, предполагающий для осужденного 90 пожизненных сроков.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi