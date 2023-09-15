В школах США за год в два раза выросло число случаев стрельбы

Число случаев стрельбы на территории американских школ в 2021-2022 учебном году увеличилось более чем в два раза по сравнению с показателем за предыдущий год, достигнув рекордных значений.

Число случаев стрельбы на территории американских школ в 2021-2022 учебном году увеличилось более чем в два раза по сравнению с показателем за предыдущий год, достигнув рекордных значений.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на данные Национального центра по статистике в области образования.

В 2021-2022 учебном году в государственных и частных школах произошло 188 случаев стрельбы, а в 2020-2021 учебному году было известно о 93 подобных инцидентах, отмечает издание.

Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. Организация Gun Violence Archive информировала, что более 25 тыс. человек стали жертвами применения огнестрельного оружия в США с начала года.

Американский лидер неоднократно призывал Конгресс реализовать законодательные инициативы по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия, так как инциденты со стрельбой ежегодно уносят жизни десятков тысяч людей в стране.