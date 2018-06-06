В школах и вузах Норвегии запретили носить закрывающие лицо головные уборы

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Норвежские парламентарии проголосовали за национальный запрет на ношение закрывающих лицо уборов в дошкольных учреждениях, в школах и вузах, а также во время учебных занятий с прибывшими иммигрантами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении для прессы министерства знаний Норвегии.

Поясняется, что запрет вступит в силу в августе этого года и касается студентов, школьников и преподавателей. Он не касается перерывов, коротких пауз или других ситуаций, не связанных с непосредственными занятиями в классных комнатах.

Поясняется, что в настоящий момент в Норвегии имеется возможность введения местного запрета на закрывающие лицо уборы, а предложение, за которое проголосовал парламент страны, носит национальный характер. Контроль за соблюдением запрета будет возложен непосредственно на учебные заведения. Наиболее серьезным последствием нарушения правил в отдельных случаях может стать отстранение от занятий или увольнение с работы в случаях многократного нарушения запрета, отмечается в сообщении.

В конце мая этого года за предложение правительства Дании запретить ношение в общественных местах закрывающих лицо головных уборов проголосовали депутаты датского парламента. Запрет вступит в силу 1 августа этого года. В качестве примеров головных уборов, полностью закрывающих лица, называются, в частности, никаб, покрывало "бурка", а также балаклавы, оставляющие открытыми лишь глаза и рот. Закон вызвал интенсивные дебаты среди политиков Дании и даже расхождения среди членов правительства.