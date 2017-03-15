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    В школах Египта отравились 2262 ученика

    Причиной массового отравления детей стали некачественные обеды в школах

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В школах Египта отравились 2262 ученика.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство здравоохранения Египта.

    Причиной массового отравления детей стали некачественные обеды в школах.

    "В восьми средних школах провинции Сохаг медики диагностировали тяжелое пищевое отравление в результате употребления некачественных школьных обедов у 2262 детей. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей в стационарах", - сообщили в ведомстве.

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