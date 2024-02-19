В школах Британии введут полный запрет на мобильные телефоны

В британских школах вводится полный запрет на использование мобильных телефонов.

В британских школах вводится полный запрет на использование мобильных телефонов.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает издание Times.

"Мобильные телефоны будут запрещены в школах Англии в соответствии с руководством, выпущенным сегодня для директоров школ", - отметили в публикации.

По данным издания, эта мера позволит "свести к минимуму" нарушения среди учеников и улучшить поведение в классах.

Школьников, которые нарушат запрет и принесут на занятия телефон, нарушающим запрет, в качестве наказания оставят после уроков, а гаджет конфискуют на неопределенный срок.

По новым правилам педагоги имеют право обыскивать рюкзаки, они получат юридическую защиту от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение телефонов.