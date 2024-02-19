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В школах Британии введут полный запрет на мобильные телефоны

В школах Британии введут полный запрет на мобильные телефоны В британских школах вводится полный запрет на использование мобильных телефонов.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 20:00
В школах Британии введут полный запрет на мобильные телефоны

В британских школах вводится полный запрет на использование мобильных телефонов.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает издание Times.

"Мобильные телефоны будут запрещены в школах Англии в соответствии с руководством, выпущенным сегодня для директоров школ", - отметили в публикации.

По данным издания, эта мера позволит "свести к минимуму" нарушения среди учеников и улучшить поведение в классах.

Школьников, которые нарушат запрет и принесут на занятия телефон, нарушающим запрет, в качестве наказания оставят после уроков, а гаджет конфискуют на неопределенный срок.

По новым правилам педагоги имеют право обыскивать рюкзаки, они получат юридическую защиту от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение телефонов.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya məktəbləri mobil telefonlara tam qadağa tətbiq edəcək
Версия на английском языке Ministers confirm plan to ban use of mobile phones in schools in England

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