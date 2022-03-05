В шиитской мечети Пакистана погибли более 50 человек

По меньшей мере 58 человек погибли и почти 200 получили ранения в шиитской мусульманской мечети во время пятничной молитвы в северо-западном пакистанском городе Пешавар в результате взрыва террориста-смертника.

По меньшей мере 58 человек погибли и почти 200 получили ранения в шиитской мусульманской мечети во время пятничной молитвы в северо-западном пакистанском городе Пешавар в результате взрыва террориста-смертника.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили представители больницы.

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в заявлении, которое сделало бы его одним из крупнейших нападений, совершенных группировкой в Пакистане.

Вооруженный мужчина, подъехавший к мечети на мотоцикле, открыл огонь, когда его остановила полиция, прежде чем ворваться в переполненный зал и взорвать свой жилет смертника, сообщил высокопоставленный сотрудник полиции Харун Рашид.

Нападавший сначала выстрелил в полицейских у входа в мечеть, убив одного из них, сказал он. "Вооруженный мужчина вошел в мечеть, начал стрелять по верующим и в конце концов взорвал себя", - добавил Рашид.

Пакистанские талибы дистанцировались от нападения в сообщении, направленном агентству Reuters.