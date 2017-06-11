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    В шанхайском аэропорту из-за непогоды отменили более 400 рейсов

    Пропускная способность аэропортов Пудун и Хунцяо снизилась на 50%© Courtesy İmage

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Более 400 авиарейсов были отменены в субботу в двух международных аэропортах Шанхая в результате обрушившихся на города проливных дождей.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает China aviation daily.

    Пропускная способность аэропортов Пудун и Хунцяо снизилась на 50%, помимо отмененных вылетов, задержаны были еще более 200, время задержек составляло минимум 2-4 часа.

    Погода сказалась также на работе воздушных гаваней расположенных вблизи с Шанхаем городов Нанкин и Ханчжоу.

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