В шанхайском аэропорту из-за непогоды отменили более 400 рейсов

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Более 400 авиарейсов были отменены в субботу в двух международных аэропортах Шанхая в результате обрушившихся на города проливных дождей.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает China aviation daily.

Пропускная способность аэропортов Пудун и Хунцяо снизилась на 50%, помимо отмененных вылетов, задержаны были еще более 200, время задержек составляло минимум 2-4 часа.

Погода сказалась также на работе воздушных гаваней расположенных вблизи с Шанхаем городов Нанкин и Ханчжоу.