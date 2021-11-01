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В Шанхае закрыли Диснейленд из-за положительного теста на коронавирус

В Шанхае закрыли Диснейленд из-за положительного теста на коронавирус В Шанхае закрыли Диснейленд из-за угрозы распространения коронавируса.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 11:33
В Шанхае закрыли Диснейленд из-за положительного теста на коронавирус

В Шанхае закрыли Диснейленд из-за угрозы распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", Диснейленд закрылся минимум на двое суток, после того как побывавшая в нем женщина по возвращении домой получила положительный тест на коронавирус.

В парк прибыли полицейские и медики, чтобы протестировать людей, без которого их не выпускали из парка.

Администрация Шанхая сообщила, что всего в парке взяли тесты у 33 863 человек, все они оказались отрицательными. Всем им предписали сделать повторный тест через две недели.

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