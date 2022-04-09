В Шанхае зафиксировали рост числа заражений коронавирусом

Китайским властям пока не удается остановить распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе Шанхай.

Китайским властям пока не удается остановить распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе Шанхай.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Госкомитета здравоохранения КНР.

За пятницу в стране было зафиксировано 1 350 новых случаев заболевания в острой форме и 23 815 бессимптомных, которые в Китае фиксируются отдельно. Из них соответственно 16 и 78 больных прибыли из-за рубежа, остальные заразились внутри страны.

Эпицентром распространения инфекции остается Шанхай, где в пятницу выявлено 1 015 случаев заболевания в острой форме и 22 609 бессимптомных. В четверг было объявлено соответственно о 824 и 20 398 случаях.

В городе введены жесткие карантинные меры, для оказания помощи в преодолении распространения вируса туда направлены дополнительные силы медиков из других районов страны, включая военный медперсонал.