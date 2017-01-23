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    В Шанхае задержан 83 человека по делу об организации незаконных аукционов по продаже антиквариата

    Мошенники заработали на обманутых клиентах порядка 6 млн юаней (873 тыс. долларов).

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Полиция в Шанхае задержала 83 человека по делу об организации незаконных аукционов по продаже антиквариата.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство ТАСС.

    По данным, мошенники заработали на обманутых клиентах порядка 6 млн юаней (873 тыс. долларов).

    Преступники собирали большие комиссионные за организацию аукциона, а затем объявляли владельцам антиквариата, что им не удалось ничего продать, говорится в заявлении шанхайской полиции. Мошенники также выдавали поддельные сертификаты подлинности на предметы старины и получали за это от клиентов от 15 до 30 тыс. юаней ($2,2-4,4 тыс.).

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