В Шанхае задержан 83 человека по делу об организации незаконных аукционов по продаже антиквариата

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Полиция в Шанхае задержала 83 человека по делу об организации незаконных аукционов по продаже антиквариата.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство ТАСС.

По данным, мошенники заработали на обманутых клиентах порядка 6 млн юаней (873 тыс. долларов).



Преступники собирали большие комиссионные за организацию аукциона, а затем объявляли владельцам антиквариата, что им не удалось ничего продать, говорится в заявлении шанхайской полиции. Мошенники также выдавали поддельные сертификаты подлинности на предметы старины и получали за это от клиентов от 15 до 30 тыс. юаней ($2,2-4,4 тыс.).

