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В Шанхае восемь человек погибли в пожаре на промышленном объекте

В Шанхае восемь человек погибли в пожаре на промышленном объекте Восемь человек погибли в ходе пожара на одном из промышленных объектов в китайском городе Шанхай, среди погибших двое пожарных
Другие страны
23 апреля 2021 г. 08:24
В Шанхае восемь человек погибли в пожаре на промышленном объекте

Восемь человек погибли в ходе пожара на одном из промышленных объектов в китайском городе Шанхай, среди погибших двое пожарных.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства города.

Пожар произошел на одном из промышленных объектов компании Shanghai Shengrui Electronic Technology в районе Цзиньшань, в пятницу к 6:20 по местному времени (2:20 по бакинскому времени) огонь удалось потушить.

Уточняется, что поисково-спасательная операция продолжалась почти всю ночь, в результате спасатели обнаружили тела восьми человек без признаков жизни, из них – двое пожарных, приехавших на вызов.

В настоящее время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий, причины пожара пока не установлены, расследование продолжается.

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