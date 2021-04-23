В Шанхае восемь человек погибли в пожаре на промышленном объекте

Восемь человек погибли в ходе пожара на одном из промышленных объектов в китайском городе Шанхай, среди погибших двое пожарных

Восемь человек погибли в ходе пожара на одном из промышленных объектов в китайском городе Шанхай, среди погибших двое пожарных.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства города.

Пожар произошел на одном из промышленных объектов компании Shanghai Shengrui Electronic Technology в районе Цзиньшань, в пятницу к 6:20 по местному времени (2:20 по бакинскому времени) огонь удалось потушить.

Уточняется, что поисково-спасательная операция продолжалась почти всю ночь, в результате спасатели обнаружили тела восьми человек без признаков жизни, из них – двое пожарных, приехавших на вызов.

В настоящее время на месте ЧП ведутся работы по ликвидации последствий, причины пожара пока не установлены, расследование продолжается.