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В Шанхае вооруженная ножом женщина ранила пятерых человек

В Шанхае вооруженная ножом женщина ранила пятерых человек Четыре человека получили легкие ранения, еще одного пострадавшего отправили в больницу
Другие страны
17 мая 2021 г. 11:09
В Шанхае вооруженная ножом женщина ранила пятерых человек

Пять человек сегодня получили ранения в результате нападения вооруженной ножом женщины в одном из офисных зданий в Шанхае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Управления общественной безопасности городского района Чанънин в социальной сети Weibo.

Инцидент произошел утром в одном из офисных зданий, расположенных на улице Цзянсу. Согласно данным предварительного расследования, нападение совершила 37-летняя женщина, приехавшая в Шанхай 15 мая для поиска человека, с которым у нее возникла ссора на почве любовных переживаний. После того, как женщине не удалось найти этого человека, она набросилась с ножом на людей, оказавшихся рядом. В результате четыре человека получили легкие ранения, еще один пострадавший был отправлен в больницу для прохождения лечения.

Расследование дела продолжается.

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