О нас
Аудио новости

В Шанхае ужесточили условия локдауна

В Шанхае ужесточили условия локдауна В Шанхае ужесточили ограничения, введенные в связи с распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2. Как сообщает Report об этом пишет The Guardian.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 20:45
В Шанхае ужесточили условия локдауна

В Шанхае ужесточили ограничения, введенные в связи с распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2.

Как сообщает Report, об этом пишет The Guardian.

Теперь даже люди, не болеющие COVID-19 в районах с низкой заболеваемостью в ближайшее время не смогут свободно передвигаться по городу. Помимо этого, руководство города ввело ежедневное тестирование большей части жителей на признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Наша цель - как можно скорее добиться нулевого уровня COVID-19 в городе", - сообщили власти.

14 апреля в Китае зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости после начала пандемии (29 411 случаев). Самое большое число выявленных за сутки инфицированных зарегистрировано в Шанхае (2573) и в северо-восточной провинции Цзилинь (325).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şanxayda lokdaun şərtləri sərtləşdirilib

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi