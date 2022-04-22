В Шанхае ужесточили условия локдауна

В Шанхае ужесточили ограничения, введенные в связи с распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2. Как сообщает Report об этом пишет The Guardian.

В Шанхае ужесточили ограничения, введенные в связи с распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2.

Как сообщает Report, об этом пишет The Guardian.

Теперь даже люди, не болеющие COVID-19 в районах с низкой заболеваемостью в ближайшее время не смогут свободно передвигаться по городу. Помимо этого, руководство города ввело ежедневное тестирование большей части жителей на признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией.

"Наша цель - как можно скорее добиться нулевого уровня COVID-19 в городе", - сообщили власти.

14 апреля в Китае зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости после начала пандемии (29 411 случаев). Самое большое число выявленных за сутки инфицированных зарегистрировано в Шанхае (2573) и в северо-восточной провинции Цзилинь (325).