О нас
Аудио новости

В Шанхае смягчили антиковидные ограничения

В Шанхае смягчили антиковидные ограничения В Шанхае впервые за последние две недели с начала введения жесткого локдауна объявили о некотором смягчении антиковидных ограничений
Другие страны
11 апреля 2022 г. 09:41
В Шанхае смягчили антиковидные ограничения

В Шанхае впервые за последние две недели с начала введения жесткого локдауна объявили о некотором смягчении ограничений, введенных из-за COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном cегодня в официальном аккаунте местного правительства в мессенджере WeChat

В минувшие выходные население всего города еще раз прошло тест на коронавирус: собрано свыше 25 млн образцов, результаты более 21 млн человек уже обработаны, а остальные пока в процессе.

До начала нового раунда массового тестирования власти пообещали, что после анализа полученных результатов примут решение о том, в каких районах можно будет смягчить действующие ограничения. Речь идет об установлении с понедельника ограничения в тех или иных районах в зависимости от того, какой им будет присвоен статус. Все районы теперь будут делить на три группы: закрытые районы, контролируемые районы, а также районы, где принимаются меры предосторожности.

Закрытыми районами будут считаться те, где за последние семь дней были выявлены случаи коронавируса: В них полный карантин для жителей сохранится еще как минимум на семь дней. Статус контролируемых получат районы, где за последние семь дней не было случаев ковида: в таких районах жители смогут выйти из своих квартир, но не за пределы территории жилого комплекса. Карантин для них будет также продлен еще на семь дней.

К районам, где будут приниматься меры предосторожности, отнесут те, где за последние 14 дней не было выявлено ни одного случая инфицирования: жителям разрешат перемещаться в пределах обозначенной зоны, однако посещение общественных мест будет ограничено, чтобы избежать массового скопления людей.

В настоящее время статус закрытых был присвоен 7 624 районам, 2 460 переведены в разряд контролируемых, а 7 565 стали районами, где принимаются меры предосторожности. Под районами в данном случае подразумеваются жилые комплексы или жилые микрорайоны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shanghai eases anti-COVID restrictions

Самое важное

МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54
Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
9 апреля 2022 г. 01:02
Cкончался академик Теймур Буньятов
Cкончался академик Теймур Буньятов
8 апреля 2022 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
8 апреля 2022 г. 19:30
Обмеление Каспия - страшная и большая проблема
Обмеление Каспия - "страшная и большая проблема"
8 апреля 2022 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi