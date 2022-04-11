В Шанхае смягчили антиковидные ограничения

В Шанхае впервые за последние две недели с начала введения жесткого локдауна объявили о некотором смягчении антиковидных ограничений

В Шанхае впервые за последние две недели с начала введения жесткого локдауна объявили о некотором смягчении ограничений, введенных из-за COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном cегодня в официальном аккаунте местного правительства в мессенджере WeChat

В минувшие выходные население всего города еще раз прошло тест на коронавирус: собрано свыше 25 млн образцов, результаты более 21 млн человек уже обработаны, а остальные пока в процессе.

До начала нового раунда массового тестирования власти пообещали, что после анализа полученных результатов примут решение о том, в каких районах можно будет смягчить действующие ограничения. Речь идет об установлении с понедельника ограничения в тех или иных районах в зависимости от того, какой им будет присвоен статус. Все районы теперь будут делить на три группы: закрытые районы, контролируемые районы, а также районы, где принимаются меры предосторожности.

Закрытыми районами будут считаться те, где за последние семь дней были выявлены случаи коронавируса: В них полный карантин для жителей сохранится еще как минимум на семь дней. Статус контролируемых получат районы, где за последние семь дней не было случаев ковида: в таких районах жители смогут выйти из своих квартир, но не за пределы территории жилого комплекса. Карантин для них будет также продлен еще на семь дней.

К районам, где будут приниматься меры предосторожности, отнесут те, где за последние 14 дней не было выявлено ни одного случая инфицирования: жителям разрешат перемещаться в пределах обозначенной зоны, однако посещение общественных мест будет ограничено, чтобы избежать массового скопления людей.

В настоящее время статус закрытых был присвоен 7 624 районам, 2 460 переведены в разряд контролируемых, а 7 565 стали районами, где принимаются меры предосторожности. Под районами в данном случае подразумеваются жилые комплексы или жилые микрорайоны.