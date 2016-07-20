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    В Шанхае самолет врезался в мост

    Ведутся работы по спасению шести человек

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Гидросамолет врезался в мост в Шанхае, ведутся работы по спасению шести человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Международное радио Китая (CRI).

    Инцидент произошел на одном из пляжей города. Это был первый полет гидросамолета стоимостью около 4,5 млн. долларов. 

    Точное количество пострадавших или погибших к настоящему моменту неизвестно. Сообщается, что причиной случившегося, вероятно, стала техническая неисправность.

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