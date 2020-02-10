В Шанхае построят новую больницу для зараженных коронавирусом

В китайском городе центрального подчинения Шанхай построят новую больницу для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на главу комитета здравоохранения администрации города У Цзинлэй.

По его словам, строительство новой больницы необходимо из-за растущего числа зараженных коронавирусом горожан. Специализированное медучреждение на 200 койко-мест будет построено в Цзиньшане, юго-западном районе городского подчинения Шанхая.

К понедельнику в Шанхае было зафиксировано 299 случаев заражения с одним летальным исходом.