В Шанхае из-за падения металлических панелей погибли 4 человека

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли на складе в Шанхае в результате падения на них металлических облицовочных панелей.

Как передает Report, об этом пишет местная газета Shanghai Daily.

Инцидент произошел в районе Путо на складе компании Shanghai Zhongxin Stainless Steel. По данным местных властей, в момент проведения работ по облицовке стен металлические панели обрушились на людей и раздавили их. Владелец склада был допрошен полицией.

По словам одного из сотрудников склада, всего на складе в момент случившегося находились семь или восемь человек.

Как отмечает газета, вес одной металлической панели может достигать 50 килограммов, а вес обрушившейся на людей конструкции мог достигать 4-5 тонн.