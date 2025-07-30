В Шанхае эвакуировали более 280 тыс. человек из-за тропического шторма

В Шанхае эвакуировали более 280 тыс. человек из-за тропического шторма

Власти Шанхая эвакуировали свыше 280 тыс. человек в связи с приближением тропического шторма “Ко-Мэй”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, в двух главных аэропортах Шанхая могут быть отменены не менее 640 рейсов, в том числе 410 в Пудуне и 230 в Хунцяо.

В Шанхае полностью прекращено паромное сообщение, а водителям рекомендовано снижать скорость до 60 км/ч на автомагистралях. Также временно приостановлено движение некоторых поездов.

Популярные туристические локации, такие как Диснейленд и Леголенд, остались открытыми, однако из-за погодных условий в парках отменены некоторые представления и закрыты аттракционы.

Власти продолжают следить за ситуацией, предупреждая жителей о возможных локальных наводнениях и проседаниях грунта.

Шторм обрушился ранним утром на прибрежный город Чжоушань в провинции Чжэцзян. Вскоре после этого было объявлено предупреждение о возможном цунами в связи с мощным землетрясением у берегов Камчатки в России. Это усилило опасения по поводу высоких штормовых нагонов на побережье Китая.