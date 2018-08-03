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    В Шанхае эвакуировали 130 тысяч человек из-за тропического шторма

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В китайском Шанхае власти эвакуировали более 130 тысяч человек из-за тропического шторма "Джондари", сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press.

    Тропический шторм принес с собой в Шанхай сильный ветер. Ожидается, что стихийное бедствие будет постепенно ослабевать, направляясь на запад в сторону дельты реки Янцзы.

    В двух аэропортах города отменен 151 рейс, закрыты 122 парка.

    Ранее "Джондари" спровоцировал проблемы с транспортом и отключения электричества на территории Японии. Там пострадали 16 человек.

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