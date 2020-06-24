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В шахте в Кыргызстане погибли четыре человека

В шахте в Кыргызстане погибли четыре человека

Четыре человека погибли в угольной шахте в южной Баткенской области Киргизии от отравления угарным газом. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду МЧС республики.

"В городе Сулюкта Баткенской области в одной из принадлежащих компании "Кенчилер-Береке" угольных шахт погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, причиной смерти людей стал "высвободившийся газ". Среди погибших в том числе женщина 1986 года рождения.

"Тела горняков были извлечены на поверхность прибывшими на место происшествия сотрудниками горно-спасательного взвода №1 города Сулюкта", - отмечает МЧС.

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