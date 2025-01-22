В шахте на юге Польши произошло возгорание метана, есть пострадавшие

Взрыв метана произошел в шахте "Кнуров-Щигловице" в Силезском воеводстве на юге Польши, есть информация о 10 пострадавших.

Взрыв метана произошел в шахте "Кнуров-Щигловице" в Силезском воеводстве на юге Польши, есть информация о 10 пострадавших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканалу TVP Info замначальника Высшей горной администрации Польши Александр Хованец.

"В зоне воспламенения метана находились 44 человека. Все они были выведены из зоны возгорания", - сообщил Хованец. По его словам, 10 человек получили ожоги. Продолжается эвакуация находившихся под землей шахтеров на поверхность, добавил он.