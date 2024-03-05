В Северо-Западном Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в уезде Дзаде (Юйшу-Тибетский автономный округ провинции Цинхай, Северо-Западный Китай) в 10:07 по пекинскому времени.

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в уезде Дзаде (Юйшу-Тибетский автономный округ провинции Цинхай, Северо-Западный Китай) в 10:07 по пекинскому времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Китайский центр сейсмических сетей.

Эпицентр находился в точке с координатами 33,52 градуса северной широты и 93,01 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, говорится в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В апреле 2010 года в этом уезде произошло землетрясение магнитудой 7,1.