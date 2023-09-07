В Северо-Западном Китае из-за ливней пропали без вести семь человек

Семь человек пропали без вести, трое получили травмы в результате ливневых дождей в уезде Сяхэ северо-западной китайской провинции Ганьсу. Шестеро из пропавших без вести - строители.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телевизионную компанию "Хаокань".
Ливни вызвали оползни в двух поселках, обширные территории уезда оказались под водой. Спасатели, информирует телекомпания, вывозят надувными лодками пострадавших жителей в безопасные места.
Продолжаются поиски пропавших без вести.