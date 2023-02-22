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В северных и западных штатах США закрыли школы и офисы из-за снежной бури

В северных и западных штатах США закрыли школы и офисы из-за снежной бури Повышенный уровень опасности объявлен в 28 штатах CША из-за приближающейся снежной бури. Такое предостережение опубликовала в среду, 22 февраля.
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22 февраля 2023 г. 12:17
В северных и западных штатах США закрыли школы и офисы из-за снежной бури

Повышенный уровень опасности объявлен в 28 штатах CША из-за приближающейся снежной бури. Такое предостережение опубликовала в среду, 22 февраля.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом Национальная метеорологическая служба США.

Синоптики ожидают, что сильный снегопад и порывистый ветер обрушатся на большинство районов на севере и западе Соединенных штатов и затронут более 60 млн человек.

В некоторых штатах, в частности, в Северной и Южной Дакоте, Миннесоте и Висконсине, в среду отменили занятия в школах, закрыты офисы. Местных жителей просят не покидать дома без крайней необходимости.

Порывы ветра могут достигать почти 50 км в час, а температура воздуха в отдельных районах может опуститься до 30 градусов ниже нуля. Рекордно обильные снежные осадки могут привести к серьезным проблемам на дорогах и перебоям в работе транспортной системы.

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Версия на английском языке Schools, offices close in northern, western states of US due to snowstorm

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