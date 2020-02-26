В Северной Македонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Власти Северной Македонии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения страны Венков Филипче.

"Тест пациента показал положительный результат. Это первая пациентка в Северной Македонии, тест которой на этот патоген оказался положительным", - цитирует министра агентство Reuters.

По его словам, женщина, заразившаяся вирусом, обратилась за медицинской помощью в среду. Недавно она приехала из Италии в Северную Македонию на минивэне. Другие пассажиры автомобиля также проверяются на коронавирус.