​В Северной Македонии пройдет второй тур выборов президента страны

Второй тур выборов президента Северной Македонии пройдет в республике в воскресенье.

По итогам первого тура, поддержкой большей части избирателей заручились Стево Пендаровски от правящего "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ), возглавляемого действующим премьер-министром страны Зораном Заевым, а также Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ). Согласно данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), оппоненты набрали 322 581 и 318 341 голоса соответственно. При этом из борьбы за президентское кресло выбыл кандидат, поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса", Блерим Река.