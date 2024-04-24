В Северной Македонии завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на выборах президента Северной Македонии официально завершилось в 19:00 по местному времени (21:00 бакинское время).

Голосование на выборах президента Северной Македонии официально завершилось в 19:00 по местному времени (21:00 бакинское время).

Как передает Report , первые результаты, как ожидается, станут известны ближе к полуночи, официальные итоги Государственная избирательная комиссия республики объявит 25 апреля.

Согласно данным избиркома, к 17:00 по местному времени явка на выборах составила 42,35%, участие в голосовании приняли 746,5 тыс. граждан.

Президентские выборы начались в Северной Македонии в 07:00, свои двери открыли 3 480 избирательных участков. В течение дня правом голоса могли воспользоваться около 1,81 млн граждан республики.

По оценкам экспертов, основные претенденты на должность - действующий президент Стево Пендаровски, которого поддерживает Социал-демократический союз Македонии, и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" Гордана Силяновска-Давкова.

Оба политика принимали участие во втором туре президентских выборов в 2019 году.