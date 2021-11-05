В Северной Македонии задержали сотрудника Агентства нацбезопасности страны

Правоохранительные органы Северной Македонии в четверг в ходе специальной операции задержали сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) страны по подозрению в шантаже местного предпринимателя.

Правоохранительные органы Северной Македонии в четверг в ходе специальной операции задержали сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) страны по подозрению в шантаже местного предпринимателя.

Как передает Report, об этом сообщил северомакедонский журнал "Фокус" .

По неофициальным сведениям, в ходе спецоперации также задержан подельник сотрудника АНБ Северной Македонии. Личные данные задержанных не приводятся.

В МВД республики факт задержаний пока не подтвердили. Однако в ведомстве признали, что спецоперация правоохранительных органов продолжается, а все подробности будут обнародованы после ее завершения.