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В Северной Македонии задержали сотрудника Агентства нацбезопасности страны

В Северной Македонии задержали сотрудника Агентства нацбезопасности страны Правоохранительные органы Северной Македонии в четверг в ходе специальной операции задержали сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) страны по подозрению в шантаже местного предпринимателя.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 08:23
В Северной Македонии задержали сотрудника Агентства нацбезопасности страны

Правоохранительные органы Северной Македонии в четверг в ходе специальной операции задержали сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) страны по подозрению в шантаже местного предпринимателя.

Как передает Report, об этом сообщил северомакедонский журнал "Фокус".

По неофициальным сведениям, в ходе спецоперации также задержан подельник сотрудника АНБ Северной Македонии. Личные данные задержанных не приводятся.

В МВД республики факт задержаний пока не подтвердили. Однако в ведомстве признали, что спецоперация правоохранительных органов продолжается, а все подробности будут обнародованы после ее завершения.

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