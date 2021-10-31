О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Северной Македонии началось голосование во втором туре муниципальных выборов

В Северной Македонии началось голосование во втором туре муниципальных выборов Голосование во втором туре на выборах в органы местного самоуправления началось в воскресенье в Северной Македонии.
Другие страны
31 октября 2021 г. 13:36
В Северной Македонии началось голосование во втором туре муниципальных выборов

Голосование во втором туре на выборах в органы местного самоуправления началось в воскресенье в Северной Македонии.

В 07:00 по местному времени (10:00, бакинское время) открылся 2 481 избирательный участок в 44 общинах республики (административно-территориальные единицы – ред.), включая приравненную к общине столицу страны Скопье. Голосование продлится до 19:00 (22:00).

Борьбу ведут кандидаты, набравшие по итогам первого тура наибольшее количество голосов избирателей, но которые при этом не достигли необходимого для победы порога 50%. Основными участниками политического противостояния остаются правящая партия Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева, главная оппозиционная сила - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) - Христиана Мицкоски, албанский Демократический союз за интеграцию (ДСИ) Али Ахмети и "Альянс албанцев" лидера Зиядина Селы.

За ходом голосования будут следить почти 1 600 местных и международных наблюдателей, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ряда зарубежных диппредставительств.

По данным Государственной избирательной комиссии, правом голоса в республике обладают 1 353 990 жителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi