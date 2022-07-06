В Северной Македонии 47 полицейских пострадали в столкновениях у здания парламента страны

Сорок семь полицейских были травмированы при столкновении с протестующими у здания Собрания (парламента) Северной Македонии.

Сорок семь полицейских были травмированы при столкновении с протестующими у здания Собрания (парламента) Северной Македонии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает МВД страны.

Причина четвертого протеста в Скопье - предложение председательствовавшей до 30 июня в Совете ЕС Франции по урегулированию разногласий Болгарии и Северной Македонии для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС.

Протестанты не согласны с уступками болгарам, которые якобы имеются в документе. Они считают, что нарушаются национальные, культурные и исторические права и интересы македонцев.