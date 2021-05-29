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В Северной Корее уничтожат кошек

В Северной Корее уничтожат кошек Власти Северной Кореи распорядились уничтожить кошек и голубей в приграничных с Китаем районах страны
Другие страны
29 мая 2021 г. 10:25
В Северной Корее уничтожат кошек

Власти Северной Кореи распорядились уничтожить кошек и голубей в приграничных с Китаем районах страны, потому что эти животные распространяют коронавирус.

Как передает Report, об этом пишет Daily NK.

Руководство страны уверено, что кошки и голуби приносят вирус из Китая. Как утверждается, коты питаются крысами, которые часто переносят коронавирус, из-за чего животные заражаются сами.

Автор статьи рассказывает, что не все граждане одобряют такое решение. Например, семью из города Хесан поместили на 20 дней в изолятор, потому что они отказывались отдавать домашнюю кошку. Семья сообщила о смерти животного, но через несколько дней его увидели у забора на границе КНДР и Китая. В итоге кошку забрали, а ее хозяев поместили на карантин.

По официальным данным, в Северной Корее не выявили ни одного заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке North Korean family placed in isolation facility for illegally raising cat

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