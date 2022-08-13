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В Северной Корее отменили масочный режим

В Северной Корее отменили масочный режим Во всех северокорейских городах, кроме приграничных, отменено обязательно ношение масок в общественных местах.
Другие страны
13 августа 2022 г. 12:59
В Северной Корее отменили масочный режим

Во всех северокорейских городах, кроме приграничных, отменено обязательно ношение масок в общественных местах.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство КНДР.

"В связи с тем, что все регионы страны были преобразованы в безопасную карантинную зону, а национальный уровень карантина был понижен, носить маски в обязательном порядке теперь только в приграничных городах и районах", - сообщило госагентство.

В июле северокорейские эпидемиологические эксперты заявили, что впервые симптомы вируса были выявлены у людей, въезжавших в страну из Южной Кореи. По мнению экспертов, причиной вспышки COVID-19 стал некий "странный предмет", с которым контактировали пациенты. Лидер КНДР Ким Чен Ын называл коронавирус крупнейшим потрясением с основания КНДР, сестра Кима Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут "провоцировать" проникновение коронавируса в Северную Корею.

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Версия на английском языке North Korea lifts mask mandate

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