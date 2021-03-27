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В Северной Корее назвали причину запуска ракет

В Северной Корее назвали причину запуска ракет Последний пуск КНДР ракет был осуществлением права суверенного государства на самооборону
Другие страны
27 марта 2021 г. 03:21
В Северной Корее назвали причину запуска ракет

Последний пуск КНДР ракет был осуществлением права суверенного государства на самооборону.

Как передает Report, об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ри Бён Чхоля.

Ранее сообщалось, что, по данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания: 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а 25 марта – двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

"Недавний испытательный пуск тактических управляемых ракет нового типа был актом, равносильным осуществлению всеобъемлющего права суверенного государства на самооборону". - приводятся слова Ри Бён Чхоля.

Отмечается, что КНДР не может создавать "непобедимую" физическую мощь для надежной защиты безопасности страны в нынешней ситуации, когда "Южная Корея и США постоянно представляют военную угрозу Корейскому полуострову, систематически проводя опасные военные учения и внедряя современные виды вооружений".

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