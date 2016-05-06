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    ​В Северной Корее проходит съезд единственной партии

    Ким Чен Ын прибыл на первый за последние 36 лет съезд Трудовой партии Кореи

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на первый за последние 36 лет съезд Трудовой партии Кореи,  сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В съезде примут участие несколько тысяч делегатов. Первый день будет посвящен речи Ким Чен Ына. 

    Перед съездом в Северной Корее были введены чрезвычайные меры безопасности: была усилены слежка за гражданами и контроль над границами. Кроме того, был введен запрет на проведение массовых мероприятий, включая свадьбы и похороны.

    Мероприятие продлится четыре дня.

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