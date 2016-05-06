​В Северной Корее проходит съезд единственной партии

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на первый за последние 36 лет съезд Трудовой партии Кореи, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В съезде примут участие несколько тысяч делегатов. Первый день будет посвящен речи Ким Чен Ына.

Перед съездом в Северной Корее были введены чрезвычайные меры безопасности: была усилены слежка за гражданами и контроль над границами. Кроме того, был введен запрет на проведение массовых мероприятий, включая свадьбы и похороны.

Мероприятие продлится четыре дня.